Стрельба в Торонто: есть пострадавшие

Ранее телеканал CTV со ссылкой на городскую скорую помощь сообщал, что при стрельбе на проспекте Дэнфорт в Торонто пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Все пострадавшие госпитализированы.

Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан 22 июля примерно в 22 часов по местному времени (5:00 по Киеву 23 июля). Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в округе. По их словам, после ЧП многие лежат на земле. На месте происшествия работает множество полицейских. Большая часть района заблокирована, аварийные бригады приехали на место. Очевидцы сообщили Toronto Sun, что двое пострадавших — молодые женщины.

Внештатный журналист издания Эндрю Коллинз сообщает в своем Twitter, что пострадавших доставили в травматологические центры в Саннибрук и в госпиталь святого Майка, а молодую девочку госпитализировали в “Сик Кидс”. По словам репортера, по крайней мере один потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Лос-Анджелесе молодой захватил заложников, в результате ЧП погибла женщина.