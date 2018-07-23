Стрілянина у Торонто: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Дев’ять людей постраждали в результаті стрілянини в канадському Торонто, серед яких молода дівчина. Розпочавший стрілянину мертвий. Про це йдеться в повідомленні поліції Торонто в Twitter та у повідомленнях місцевого видання Toronto Sun, інформує УНН.
Раніше телеканал CTV з посиланням на міську швидку допомогу повідомляв, що при стрілянині на проспекті Денфорт в Торонто постраждали вісім людей, включаючи одну дитину. Всі постраждалі госпіталізовані.
Стрілянина сталася в районі проспектів Денфорт і Логан 22 липня приблизно о 22 годині за місцевим часом (5:00 за Києвом 23 липня). Очевидці заявили, що в цьому районі сказали, що чули 10 або 20 пострілів в окрузі. За їх словами, після НП багато людей лежать на землі. На місці події працює безліч поліцейських. Велика частина району заблокована, аварійні бригади приїхали на місце. Очевидці повідомили Toronto Sun, що двоє постраждалих — молоді жінки.
Позаштатний журналіст видання Ендрю Коллінз повідомляє в своєму Twitter, що постраждалих доставили в травматологічні центри в Саннібрук і в госпіталь святого Майка, а молоду дівчинку госпіталізували в “Сік кідс”. За словами репортера, принаймні один потерпілий помер на місці події.
Як повідомляв УНН, минулої доби у Лос-Анджелесі молодик захопив заручників, в результаті НП загинула жінка.