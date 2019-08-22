Стрельба в Кропивницком: в полиции опровергли информацию о смерти второго раненого
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Информация о гибели второго пострадавшего во время стрельбы в Кропивницкому недостоверна. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Кировоградской области.
"В результате происшествия были травмированы два человека из огнестрельного оружия. Один человек скончался на месте, а другой был доставлен в лечебное учреждение. Информация о том, что он погиб, недостоверна. Сейчас он находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, но он жив", - сказали в полиции.
Добавим, что ранее некоторые СМИ сообщали о смерти в больнице второго мужчины, который был ранен во время стрельбы в Кропивницком.
Напомним, по данным полиции, неизвестные с использованием огнестрельного оружия причинили ранение двум местным жителям. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован в лечебное учреждение.
Для раскрытия преступления был введен оперативный план "Сирена".
В то же время, в Национальной ассоциации адвокатов Украины уточнили, что погибшим оказался адвокат.