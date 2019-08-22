Стрілянина у Кропивницькому: у поліції спростували інформацію про смерть другого пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Інформація про загибель другого постраждалого під час стрілянини у Кропивницькому недостовірна. Про це журналісту УНН повідомили в відділі комунікації ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.
"У результаті пригоди було травмовано двох осіб з вогнепальної зброї. Один чоловік помер на місці, а іншого доправили до лікувального закладу. Інформація про те, що він загинув, недостовірна. Наразі він перебуває в тяжкому стані під наглядом лікарів, але він живий", - сказали у поліції.
Додамо, що раніше деякі ЗМІ повідомляли про смерть у лікарні другого чоловіка, який був поранений під час стрілянини у Кропивницькому.
Нагадаємо, за даними поліції, невідомі з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого було госпіталізовано до лікувального закладу.
Для розкриття злочину було введено оперативний план "Сирена".
Водночас, у Національній асоціації адвокатів України уточнили, що загиблим виявився адвокат.