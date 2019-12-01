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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107305 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95794 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106631 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117839 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Стрельба в Киеве: полиция пока что разыскивает одного подозреваемого

Стрельба в Киеве: полиция пока что разыскивает одного подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 14344 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Столичной стражи порядка сейчас разыскивают одного подозреваемого, который устроил стрельбу на на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, пишет УНН со ссылкой на комментарий для журналистов пресс-офицера Шевченковского управления полиции столицы Анны Зубровой.

На вопрос журналистов, стрелял один ли человек, она ответила: “Стрелял один, разыскиваем пока что одного человека”.

Она также добавила, что пока не может навести другие детали, ведь на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Как писал УНН ранее, в центре столицы злоумышленник, стрелявший в автомобиль — попал в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете “скорой” по дороге в больницу.

Украинские Национальные Новости

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