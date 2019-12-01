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Стрілянина у Києві: поліція наразі розшукує одного підозрюваного

Стрілянина у Києві: поліція наразі розшукує одного підозрюваного

Київ • УНН

 • 14344 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Столичній правоохоронці наразі розшукують одного підозрюваного, який вчинив стрілянину на на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської, пише УНН з посиланням на коментар для журналістів прес-офіцера Шевченківського управління поліції столиці Анни Зубрової.

На запитання журналістів, чи стріляла одна людина, вона відповіла: “Стріляла одна, розшукуємо поки що одну людину”.

Вона також додала, що наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника.

Як писав УНН раніше, у центрі столиці зловмисник, який стріляв у автомобіль — влучив у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті “швидкої” дорогою до лікарні.

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