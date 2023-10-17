Стрельба в Брюсселе: подозреваемый в убийстве двух человек обезврежен

Детали

В подозреваемого стреляли в коммуне Схарбек. Там прошла масштабная полицейская операция на площади Эжена Вербоеховена. Вся территория была оцеплена и эвакуирована. Там и обезвредили мужчину, сообщил источник в полиции. Информацию подтвердила исполняющая обязанности мэра Схарбека Сесиль Жодонь, которая добавляет, что на данном этапе "нет подтверждения личности человека".

Со своей стороны, федеральная прокуратура подтверждает, что в подозреваемого стреляли, но пока не может сказать, был ли это Абдесалем Л., предполагаемый исполнитель нападения на шведов в понедельник вечером.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден также подтвердила, что в подозреваемого "стреляли". Не подтвердив его личность, министр добавила, однако, что у обезвреженного человека было обнаружено автоматическое оружие, использованное во время нападения.

Дополнение

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в Брюсселе 16 октября: местные СМИ сообщают, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг, пишет euronews.

Как сообщается, нападавший выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".

Матч Бельгия-Швеция был прерван в перерыве - шведские игроки отказались возобновлять матч, и бельгийцы с этим согласились. Президент Шведской футбольной ассоциации был эвакуирован. Болельщиков, присутствовавших на стадионе, а также журналистов взяли под усиленную охрану.