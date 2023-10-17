Стрілянина у Брюсселі: підозрюваного у вбивстві двох людей знешкоджено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підозрюваного у стрільбі, внаслідок якої загинули двоє людей перед футбольним матчем у Брюсселі, знешкоджено. Про це повідомила у вівторок газета Le Soir, пише УНН.
Деталі
У підозрюваного стріляли в комуні Схарбек. Там пройшла масштабна поліцейська операція на площі Ежена Вербоєховена. Уся територія була оточена та евакуйована. Там і знешкодили чоловіка, повідомило джерело в поліції. Інформацію підтвердила виконувач обов'язків мера Схарбека Сесіль Жодонь, яка додала, що на цьому етапі "немає підтвердження особи людини".
Зі свого боку, федеральна прокуратура підтвердила, що у підозрюваного стріляли, але поки що не можуть сказати, чи це був Абдесалем Л., передбачуваний виконавець нападу на шведів у понеділок увечері.
Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден також підтвердила, що у підозрюваного "стріляли". Не підтвердивши його особу, міністр додала, проте, що у знешкодженої людини виявили автоматичну зброю, використану під час нападу.
Доповнення
Щонайменше двоє людей стали жертвами стрілянини у Брюсселі 16 жовтня: місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник застрелив футбольних уболівальників збірної Швеції, в машині яких був ізраїльський прапор, пише euronews.
Як повідомляється, нападник вигукував "Аллах Акбар!" і заявив про свою приналежність до угруповання "Ісламська держава", стверджуючи, що таким чином "вирішив помститися за мусульман".
Матч Бельгія-Швеція було перервано у перерві. Президента Шведської футбольної асоціації було евакуйовано. Уболівальників, які були присутні на стадіоні, а також журналістів взяли під посилену охорону.