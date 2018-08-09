Стрельба на Закарпатье: прокуратура объявила подозрение двум напавшим на пограничника

“Раховским отделом Тячевской местной прокуратуры сообщено о подозрении двум местным жителям в умышленном причинении начальнику одного из отделений пограничной службы тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, 7 августа 2018 года двое жителей Раховского района нанесли телесные повреждения начальнику инспекторов отделения пограничной службы Мукачевского пограничного отряда. При этом, один из подозреваемых выстрелил в пограничника из травматического оружия.

Закарпатцев задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 345 УК Украины — то есть в умышленном причинении работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Процессуальным прокурором согласовано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, которое направлено в Раховский районный суд.

В настоящее время проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного уголовного правонарушения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Раховское ОП Тячевского ОП ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством Тячевской местной прокуратуры.

Напомним, 7 августа на Закарпатье из-за конфликта со стрельбой пострадал пограничник. Позже в ГПСУ рассказали подробности инцидента.