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Стрілянина на Закарпатті: прокуратура оголосила підозру двом нападникам на прикордонника

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Двом мешканцям Рахівщини прокуратура оголосила про підозру в нападі на працівника прикордонної служби. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Стрілянина на Закарпатті: прокуратура оголосила підозру двом нападникам на прикордонника

“Рахівським відділом Тячівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям в умисному заподіянні начальнику одного з відділень прикордонної служби тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків”, — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, 7 серпня 2018 року двоє мешканців Рахівщини завдали тілесних ушкоджень начальнику інспекторів відділення прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону. При цьому, один з підозрюваних вистрелив у прикордонника з травматичної зброї.

Закарпатців затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 345 КК України — тобто в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Процесуальним прокурором погоджене клопотання про обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, яке скеровано до Рахівського районного суду.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Рахівське ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Тячівської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, 7 серпня на Закарпатті через конфлікт зі стріляниною постраждав прикордонник. Пізніше у ДПСУ розповіли подробиці інциденту.

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