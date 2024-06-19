Андерсон Олдрич, который два года назад расстрелял посетителей ЛГБТ-клуба в штате Колорадо, США, во вторник, 18 июня, был приговорен к 55 пожизненным заключениям и еще 190 годам тюрьмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

24-летний мужчина пошел на сделку с обвинением и признал вину по десяткам пунктов. Это позволило ему избежать смертной казни.

Окружной судья Шарлотта Суини, оглашая приговор, напомнила, что Андерсон Олдрич, помимо прочего, признал, что открыл огонь по посетителям клуба из-за "их реального или субъективного полового самоопределения и сексуальной ориентации".

Андерсон Олдрич, по словам его адвокатов, считает себя небинарным (отвергающим строгое разделение людей на два пола) лицом и обозначает себя местоимением "они", которое в современном английском употребляется, в частности, когда неизвестен пол человека, о котором идет речь.

Олдрич сам неоднократно посещал Club Q в городе Колорадо-Спрингс, где он 19 ноября 2022 года открыл стрельбу, убив пять человек и ранив еще 19.

Прокуроры на суде говорили, что Олдрич до этого с ненавистью высказывался о людях из ЛГБТ-сообщества и о полиции.

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