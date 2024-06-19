Стрільця в ЛГБТ-клубі у США засудили до 55 довічних ув'язнень і ще 190 років в'язниці
Київ • УНН
Андерсон Олдріч, який у 2022 році застрелив 5 людей і ще 19 поранив у ЛГБТ-клубі в Колорадо, був засуджений до 55 довічних ув'язнень і ще 190 років ув'язнення.
Андерсон Олдріч, який два роки тому розстріляв відвідувачів ЛГБТ-клубу в штаті Колорадо, США, у вівторок, 18 червня, був засуджений до 55 довічних ув'язнень і ще 190 років в'язниці. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.
Деталі
24-річний чоловік пішов на угоду з обвинуваченням і визнав провину по десятках пунктів. Це дало йому змогу уникнути смертної кари.
Окружний суддя Шарлотта Суїні, оголошуючи вирок, нагадала, що Андерсон Олдріч, крім іншого, визнав, що відкрив вогонь по відвідувачах клубу через "їхнє реальне або суб'єктивне статеве самовизначення і сексуальну орієнтацію".
Андерсон Олдріч, за словами його адвокатів, вважає себе небінарною (такою, що відкидає суворий поділ людей на дві статі) особою та позначає себе займенником "вони", який у сучасній англійській вживається, зокрема, коли невідома стать людини, про яку йдеться.
Олдріч сам неодноразово відвідував Club Q у місті Колорадо-Спрінгс, де він 19 листопада 2022 року відкрив стрілянину, убивши п'ятьох людей і поранивши ще 19.
Прокурори на суді говорили, що Олдріч до цього з ненавистю висловлювався про людей з ЛГБТ-спільноти і про поліцію.
Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС18.06.24, 10:57 • 13518 переглядiв