Казни украинцев входили в план вторжения путина – глава британской разведки МИ-6
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур заявил, что знал о возможности массовых казней жителей Украины российскими военными. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
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“Мы знали, что планы вторжения путина включали казни его военными и разведывательными службами. Сообщения о казнях мирных жителей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают”, - написал он.
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В МИД Британии возмущены зверствами в Буче. Лиз Трасс, министр иностранных дел, сообщила о том, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Украине.