Казни украинцев входили в план вторжения путина – глава британской разведки МИ-6

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“Мы знали, что планы вторжения путина включали казни его военными и разведывательными службами. Сообщения о казнях мирных жителей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают”, - написал он.

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В МИД Британии возмущены зверствами в Буче. Лиз Трасс, министр иностранных дел, сообщила о том, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Украине.



