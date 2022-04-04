Страти українців входили у план вторгнення путіна – голова британської розвідки МІ-6
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова секретної розвідувальної служби Великої Британії (МІ-6) Річард Мур заявив, що знав про можливість масових страт жителів України російськими військовими. Про це він повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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“Ми знали, що плани вторгнення путіна включали страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про страти мирних жителів, які надходять зі звільнених районів, жахають і лякають”, - написав він.
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