Страти українців входили у план вторгнення путіна – голова британської розвідки МІ-6

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“Ми знали, що плани вторгнення путіна включали страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про страти мирних жителів, які надходять зі звільнених районів, жахають і лякають”, - написав він.

Додамо

У МЗС Британії обурені звірствами в Бучі. Ліз Трасс, міністр закордонних справ, повідомила про те, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення в Україні.



