Стратегию развития МВД до 2020 года презентуют на следующем заседании правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В среду на заседании Кабинета министров Украины будет представлена Стратегия развития Министерства внутренних дел Украины до 2020 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам А.Авакова, стратегия состоит из крупных блоков, работа над которыми длилась около шести месяцев с активным привлечением общественности и иностранных партнеров.
Министр отметил, что нередко реформа МВД воспринимается как внедрение патрульной полиции, тогда как создание этого подразделения является лишь частью изменений.
"Реформа полиции еще не завершилась, она продолжается. Я считаю, что мы прошли путь реформирования полиции на 25-30%. Патрульная полиция - это лишь часть необходимых изменений. Есть уголовная полиция, полиция общественной безопасности, серьезное развитие должна получить киберполиция и другие подразделения НПУ. Это отдельный блок. Кроме него есть гражданская безопасность - Служба чрезвычайных ситуаций и другие", - отметил А.Аваков, добавив, что система пожарной безопасности в Украине крайне нуждается в обновлении.
Отдельно глава МВД подчеркнул, что процесс реформирования требует много усилий и времени. Он также отметил, что украинское общество начало с пониманием относиться к реформе МВД, что и подтверждает высокий уровень доверия к органам внутренних дел, зафиксированный последним социологическим исследованиям.
Как сообщал УНН, правительство одобрило усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.