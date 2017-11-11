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Стратегию развития МВД до 2020 года презентуют на следующем заседании правительства

Стратегию развития МВД до 2020 года презентуют на следующем заседании правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В среду на заседании Кабинета министров Украины будет представлена ​​Стратегия развития Министерства внутренних дел Украины до 2020 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам А.Авакова, стратегия состоит из крупных блоков, работа над которыми длилась около шести месяцев с активным привлечением общественности и иностранных партнеров.

Министр отметил, что нередко реформа МВД воспринимается как внедрение патрульной полиции, тогда как создание этого подразделения является лишь частью изменений.

"Реформа полиции еще не завершилась, она продолжается. Я считаю, что мы прошли путь реформирования полиции на 25-30%. Патрульная полиция - это лишь часть необходимых изменений. Есть уголовная полиция, полиция общественной безопасности, серьезное развитие должна получить киберполиция и другие подразделения НПУ. Это отдельный блок. Кроме него есть гражданская безопасность - Служба чрезвычайных ситуаций и другие", - отметил А.Аваков, добавив, что система пожарной безопасности в Украине крайне нуждается в обновлении.

Отдельно глава МВД подчеркнул, что процесс реформирования требует много усилий и времени. Он также отметил, что украинское общество начало с пониманием относиться к реформе МВД, что и подтверждает высокий уровень доверия к органам внутренних дел, зафиксированный последним социологическим исследованиям.

Как сообщал УНН, правительство одобрило усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.

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