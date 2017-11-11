Стратегію розвитку МВС до 2020 року презентують на наступному засіданні уряду

За словами А.Авакова, стратегія складається з великих блоків, робота над якими тривала близько шести місяців з активним залученням громадськості та іноземних партнерів.

Міністр зауважив, що нерідко реформа МВС сприймається як впровадження патрульної поліції, тоді як створення цього підрозділу є лише частиною змін.

"Реформа поліції ще не завершилася, вона триває. Я вважаю, що ми пройшли шлях реформування поліції на 25-30%. Патрульна поліція – це лише частина необхідних змін. Є кримінальна поліція, поліція громадської безпеки, серйозний розвиток повинна отримати кіберполіція та інші підрозділи НПУ. Це окремий блок. Крім нього є цивільна безпека – Служба надзвичайних ситуацій та інші", – зауважив А.Аваков, додавши, що система пожежної безпеки в Україні вкрай потребує оновлення.

Окремо глава МВС наголосив, що процес реформування вимагає багато зусиль і часу. Він також відзначив, що українське суспільство почало з розумінням ставитися до реформи МВС, що й підтверджує високий рівень довіри до органів внутрішніх справ, зафіксований останніми соціологічними дослідженнями.

Як повідомляв УНН, уряд схвалив посилення відповідальності за окремі порушення ПДД.