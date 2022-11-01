Страхование онлайн - защитить все

Какие же преимущества предлагает онлайн страхование?

Доступность услуги

Не надо никуда идти или ехать. 24/7 доступа к необходимым договорам можно получить, имея только смартфон и работающий интернет.

Удобство и скорость

Вы можете приобрести договор, где бы вы ни находились. Оформив полис онлайн, вы в течение короткого времени получаете полис на e-mail. Весь процесс - от покупки до получения - может занять примерно 15-20 минут.

Легкость хранения

Е-полис в большинстве случаев не надо печатать. Он хранится в мобильном телефоне или планшете. А при наличии приложения все всегда под рукой, все детали договоров.

Надежность покупки

Электронный полис нельзя подделать, он фиксируется в базе СК и хранится там все время. Бумажный бланк можно потерять или даже приобрести подделку, если компания малоизвестна.

Итак, практически мы видим лишь преимущества страхования онлайн, минусы отсутствуют. Исходя из потребностей клиентов, страховая ARX - лидер страхового рынка Украины, которая присутствует на нем уже 28 лет - предлагает несколько видов страхования онлайн, которые способны защитить ваше авто, здоровье и жизнь.

Это обязательный полис для автовладельцев в Украине. Он страхует ответственность водителя перед третьими лицами при ДТП. На сайте ARX такой полис можно приобрести за 5-7 минут и получить его на e-mail. Компания предлагает несколько видов "Автогражданки", каждый может выбрать то, что подходит именно ему.

Этот полис обязателен для страхования за границей. Но оформить его можно и в Украине - вообще, где бы вы ни находились - в один клик на сайте компании. Затем полис лучше распечатать, потому что на границе часто спрашивают распечатанный вариант. В рамках "Зеленой карты" ARX дополнительно предложила совершенно уникальную услугу: сервис "Автоконсьерж". Суть в том, что при наступлении страхового случая за границей можно круглосуточно получить информационную помощь на родном языке. Кроме того, клиенту может быть предоставлена техническая помощь на дороге или с эвакуацией авто.

Находясь за границей, лучший и самый легкий способ получить медицинские услуги – приобрести полис туристического страхования. В ARX это можно сделать онлайн через 5 минут. Ранее полиc был доступен только на территории Украины, но с начала войны ARX улучшила условия, так что теперь полис можно приобрести из-за границы.



Бронезахист — страхование от несчастных случаев



Бронезахист – новая программа страхования жизни. Она особенно полезна как защита от несчастных случаев. Плюсом является то, что застраховаться можно не только от бытовых несчастных случаев, таких как травмы, ожоги, обморожение, но и от несчастных случаев в результате военных действий - попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д. Программа действует во всем мире и в тех районах Украины, где не проводятся военные действия и не находятся во временной оккупации, в окружении.

Итак, имея при себе только смартфон, можно позаботиться об авто, здоровье и жизни, приобретя любые полисы страхования онлайн. С ARX удобно и безопасно!