Страхування онлайн - захистити все

Які ж переваги пропонує онлайн страхування?

Доступність послуги

Не треба нікуди йти або їхати. 24/7 доступу до необхідних договорів можна отримати, маючи тільки смартфон та працюючий інтернет.

Зручність та швидкість

Ви можете придбати договір, де б ви не знаходилися. Оформивши поліс онлайн, ви протягом короткого часу отримуєте поліс на e-mail. Увесь процес - від покупки до отримання - може зайняти приблизно 15-20 хвилин.

Легкість зберігання

Е-поліс у більшості випадків не треба друкувати. Він зберігається у мобільному телефоні або планшеті. А при наявності додатку все завжди під рукою, усі деталі договорів.

Надійність покупки

Електронний поліс не можна підробити, він фіксується в базі СК і зберігається там увесь час. Паперовий бланк можна загубити або навіть придбати підробку, якщо компанія маловідома.

Отже, практично ми бачимо лише переваги страхування онлайн, мінуси відсутні. Виходячи з потреб клієнтів, страхова ARX - лідер страхового ринку України, яка присутня на ньому вже 28 років - пропонує декілька видів страхування онлайн, які здатні захистити ваше авто, здоров’я та життя.

Це обов'язковий поліс для автовласників в Україні. Він захищає відповідальність водія перед третіми особами при виникненні ДТП. На сайті ARX такий поліс можна придбати за 5-7 хвилин та отримати його на мейл. Компанія пропонує декілька видів “Автоцивілки”, кожен може вибрати те, що підходить саме йому.

Цей поліс обов’язковий для страхування за кордоном. Але оформити його можна й в Україні, взагалі, де б ви не перебували – в один клік на сайті компанії. Потім поліс краще роздрукувати, бо на кордоні часто питають роздрукований варіант. У межах “Зеленої картки" ARX додатково запропонувала абсолютно унікальну послугу: сервіс “Автоконсьєрж”. Суть у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Окрім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто.

Перебуваючи за кордоном, найкращий та найлегший спосіб отримати медичні послуги — придбати поліс туристичного страхування. В ARX це можна зробити онлайн за 5 хвилин. Раніше поліc був доступний тільки на території України, але з початку війни ARX покращила умови, тож тепер поліс можна придбати з-за кордону.



Бронезахист — страхування від нещасних випадків



Бронезахист — нова програма страхування життя. Вона особлива корисна як захист від нещасних випадків. Плюсом є те, що застрахуватися можна не тільки від побутових нещасних випадків, як от травми, опіки, обмороження, але й від нещасних випадків внаслідок воєнних дій - влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель, тощо. Програма діє у всьому світі та у тих районах України, де не проводяться воєнні дії та які не перебувають в тимчасовій окупації, оточенні.

Тож, маючи при собі тільки смартфон, можна подбати про авто, здоров’я та життя, придбавши будь-які поліси страхування онлайн. З ARX зручно та безпечно!