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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Страхування онлайн - захистити все

Страхування онлайн - захистити все

Київ • УНН

 • 290644 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У поточних умовах перш за все українців хвилюють новини війни, що цілком зрозуміло. Але життя не стоїть на місці, і треба дбати про своє майно, здоров’я, щоб уникати зайвого стресу. Багато українців опинилося за кордоном, де їм суттєво важче отримувати звичні послуги, особливо це стосується медицини та догляду за авто. Тож на допомогу може прийти страхування - наразі багато послуг доступні онлайн, а придбати їх можна з різних куточків світу, пише УНН.

Які ж переваги пропонує онлайн страхування?

Доступність послуги

Не треба нікуди йти або їхати. 24/7 доступу до необхідних договорів можна отримати, маючи тільки смартфон та працюючий інтернет.

Зручність та швидкість

Ви можете придбати договір, де б ви не знаходилися. Оформивши поліс онлайн, ви протягом короткого часу отримуєте поліс на e-mail. Увесь процес - від покупки до отримання - може зайняти приблизно 15-20 хвилин.

Легкість зберігання

Е-поліс у більшості випадків не треба друкувати. Він зберігається у мобільному телефоні або планшеті. А при наявності додатку все завжди під рукою, усі деталі договорів.

Надійність покупки

Електронний поліс не можна підробити, він фіксується в базі СК і зберігається там увесь час. Паперовий бланк можна загубити або навіть придбати підробку, якщо компанія маловідома.

Отже, практично ми бачимо лише переваги страхування онлайн, мінуси відсутні. Виходячи з потреб клієнтів, страхова ARX - лідер страхового ринку України, яка присутня на ньому вже 28 років - пропонує декілька видів страхування онлайн, які здатні захистити ваше авто, здоров’я та життя.

Це обов'язковий поліс для автовласників в Україні. Він захищає відповідальність водія перед третіми особами при виникненні ДТП. На сайті ARX такий поліс можна придбати за 5-7 хвилин та отримати його на мейл. Компанія пропонує декілька видів “Автоцивілки”, кожен може вибрати те, що підходить саме йому.

Цей поліс обов’язковий для страхування за кордоном. Але оформити його можна й в Україні, взагалі, де б ви не перебували – в один клік на сайті компанії. Потім поліс краще роздрукувати, бо на кордоні часто питають роздрукований варіант. У межах “Зеленої картки" ARX додатково запропонувала абсолютно унікальну послугу: сервіс “Автоконсьєрж”. Суть у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Окрім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто.

Перебуваючи за кордоном, найкращий та найлегший спосіб отримати медичні послуги — придбати поліс туристичного страхування. В ARX це можна зробити онлайн за 5 хвилин. Раніше поліc був доступний тільки на території України, але з початку війни ARX покращила умови, тож тепер поліс можна придбати з-за кордону.

Бронезахист — нова програма страхування життя. Вона особлива корисна як захист від нещасних випадків. Плюсом є те, що застрахуватися можна не тільки від побутових нещасних випадків, як от травми, опіки, обмороження, але й від нещасних випадків внаслідок воєнних дій - влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель, тощо. Програма діє у всьому світі та у тих районах України, де не проводяться воєнні дії та які не перебувають в тимчасовій окупації, оточенні.

Тож, маючи при собі тільки смартфон, можна подбати про авто, здоров’я та життя, придбавши будь-які поліси страхування онлайн. З ARX зручно та безпечно!

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