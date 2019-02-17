Стороны конфликта в Йемене достигли соглашения по первой фазе передислокации войск
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Представители правительства Йемена и мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) достигли соглашения по первой фазе передислокации войск в ходе четвертого заседания Координационного комитета по передислокации войск, которое состоялось 16 и 17 февраля в городе Ходейда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении секретариата ООН, передает УНН.
“После долгих, но конструктивных обсуждений при содействии председателя Координационного комитета... стороны достигли соглашения по первой фазе взаимной передислокации войск”, — указано в сообщении.
“Стороны также в основном договорились о второй фазе взаимной передислокации, окончательное решение по которой ожидается после дополнительных консультаций с руководством сторон. Ожидается, что следующее заседание Координационного комитета... будет созвано в течение недели с целью окончательного согласования второй фазы”, — отмечается в тексте.
Подробности достигнутых договоренностей не приводятся.
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В декабре 2018 года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и хуситами соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.
Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призывают передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками-хусит, нейтральной стороны, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи.