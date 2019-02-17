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Сторони конфлікту в Ємені досягли угоди по першій фазі передислокації військ

Сторони конфлікту в Ємені досягли угоди по першій фазі передислокації військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Представники уряду Ємену і бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) досягли угоди по першій фазі передислокації військ в ході четвертого засідання Координаційного комітету по передислокації військ, яке відбулося 16 і 17 лютого в місті Ходейда. Про це йдеться в поширеному в неділю заяві секретаріату ООН, передає УНН.

“Після довгих, але конструктивних обговорень за сприяння голови Координаційного комітету... сторони досягли угоди по першій фазі взаємної передислокації військ”, — зазначено в повідомленні.

“Сторони також в основному домовилися про другу фазу взаємної передислокації, остаточне рішення по якій очікується після додаткових консультацій з керівництвом сторін. Очікується, що наступне засідання Координаційного комітету... буде скликано протягом тижня з метою остаточного узгодження другої фази”, — відзначається в тексті.

Подробиці досягнутих домовленостей не наводяться.

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У грудні 2018 року в Швеції пройшли консультації щодо врегулювання конфлікту в Ємені. Підсумком стало підписання урядом і хуситами угоди про обмін полоненими і домовленості щодо Ходейда. Зокрема, сторони домовилися припинити бойові дії і почати поступове виведення збройних формувань з цього району. Після вступило чинності 18 грудня перемир’я в Ходейда учасники конфлікту неодноразово звинувачували один одного в його порушенні, а фактичного відведення сил і демілітаризації обумовлених зон так і не відбулося.

Нагадаємо, у Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і озброєними формуваннями хусит. У найбільш активну фазу воно перейшло зі вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ходейді прогриміли вибухи в перший день після встановлення перемир’я

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати закликають передати єменський порт Ходейда, за який йдуть важкі бої між урядовими силами та бунтівниками-хуситами, нейтральної сторони, щоб забезпечити розподіл гуманітарної допомоги.

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