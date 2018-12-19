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MIM-104 Patriot

В Ходейді прогриміли вибухи в перший день після встановлення перемир'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше чотири вибухи прогриміли в єменському місті Ходейда через добу після вступу в силу перемир'я між урядом Ємену і бунтівним рухом "Ансар Аллах". Про це з посиланням на очевидців повідомило у вівторок агентство Reuters, передає УНН.

В Ходейді прогриміли вибухи в перший день після встановлення перемир'я

За попередніми даними, вибухи стали наслідком артилерійського обстрілу. Інформації про те, з чийого боку був відкритий вогонь, поки немає. Район падіння снарядів також не встановлено.

Перемир'я між урядом Ємену і повстанцями-хуситами набрало чинності опівночі 18 грудня. Домовленість про нього стала одним з головних досягнень завершених минулого тижня у Швеції міжйеменських консультацій під патронажем ООН.

Через деякий час після офіційного вступу в силу перемир'я ряд телеканалів, лояльних уряду і підтримує його аравійської коаліції, повідомив про те, що заколотники порушили режим. Так, Sky News Arabia із посиланням на неназвані військові джерела стверджував, що хусити ведуть артилерійський вогонь з утримуваних ними районів по позиціях так званих спільних сил на півдні Ходейда. Al-Arabiya поінформував про сутички на південній околиці й на схід від міста, озвучивши версію, що ударам піддаються житлові квартали.

Тим часом підконтрольний заколотникам телеканал Al Massira цитує їх командування, яке запевняє, що все формування прихильні перемир'я.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США в середу ухвалив резолюцію, яка містить заклик до президента США Дональда Трампа припинити будь-яку військову підтримку учасникам збройного конфлікту в Ємені.

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