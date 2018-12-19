В Ходейді прогриміли вибухи в перший день після встановлення перемир'я

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше чотири вибухи прогриміли в єменському місті Ходейда через добу після вступу в силу перемир'я між урядом Ємену і бунтівним рухом "Ансар Аллах". Про це з посиланням на очевидців повідомило у вівторок агентство Reuters, передає УНН.