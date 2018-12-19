В Ходейде прогремели взрывы в первый день после установки перемирия

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82022 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 183876 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144896 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209254 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254308 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214070 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246733 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208377 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488728 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241459 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 10018 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10234 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7766 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7256 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 5832 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266278 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242295 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327766 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488728 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580105 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33507 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209253 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79724 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76159 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81682 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Ходейде прогремели взрывы в первый день после установки перемирия

Киев • УНН

 • 8017 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в йеменском городе Ходейда через сутки после вступления в силу перемирия между правительством Йемена и мятежным движением "Ансар Аллах". Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило во вторник агентство Reuters, передает УНН.

В Ходейде прогремели взрывы в первый день после установки перемирия

По предварительным данным, взрывы стали следствием артиллерийского обстрела. Информации о том, с чьей стороны был открыт огонь, пока нет. Район падения снарядов также не установлено.

Перемирие между правительством Йемена и повстанцами-хуситами вступило в силу в полночь 18 декабря. Договоренность о нем стала одним из главных достижений завершенных на прошлой неделе в Швеции межйеменських консультаций под патронажем ООН.

Через некоторое время после официального вступления в силу перемирия ряд телеканалов, лояльных правительству и поддерживает его аравийской коалиции, сообщил о том, что мятежники нарушили режим. Так, Sky News Arabia со ссылкой на неназванные военные источники утверждал, что хуситы ведут артиллерийский огонь из удерживаемых ими районов по позициям так называемых совместных сил на юге Ходейда. Al-Arabiya сообщил о столкновениях на южной окраине и к востоку от города, озвучив версию, что ударам подвергаются жилые кварталы.

Между тем подконтрольный мятежникам телеканал Al Massira цитирует их командование, которое утверждает, что все формирования привержены перемирие.

Напомним, Сенат Конгресса США в среду принял резолюцию, содержащую призыв к президенту США Дональда Трампа прекратить любую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68