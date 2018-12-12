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Сенат США прийняв резолюцію з закликом припинити військову підтримку Ер-Ріяду в Ємені

Київ • УНН

 • 7591 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сенат Конгресу США в середу ухвалив резолюцію, яка містить заклик до президента США Дональда Трампа припинити будь-яку військову підтримку учасникам збройного конфлікту в Ємені, інформує УНН з посиланням на матеріали Конгресу Сполучених Штатів.

Сенат США прийняв резолюцію з закликом припинити військову підтримку Ер-Ріяду в Ємені

У резолюції підкреслюється, що єдиний виняток повинні представляти операції в регіоні проти терористичного угрупування “Аль-Каїда”, тобто за фактом законодавці виступили із закликом зупинити будь-яку підтримку очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка бере участь в бойових діях в Ємені на стороні уряду. Резолюції Конгресу США носять суто декларативний характер, їх положення необов’язкові до виконання.

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і озброєними формуваннями хуситів. У найбільш активну фазу воно перейшло зі вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Підтримку Саудівській Аравії в єменському конфлікті надають Сполучені Штати. В результаті конфлікту загинули щонайменше 10 тисяч людей.

Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія сумнівається, що через вбивство журналіста залучить інвестиції у будівництво нового міста.

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