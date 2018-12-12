Сенат США принял резолюцию с призывом прекратить военную поддержку Эр-Рияда в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сенат Конгресса США в среду принял резолюцию, содержащую призыв к президенту США Дональду Трампу прекратить любую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене, передает УНН со ссылкой на материалы Конгресса Соединенных Штатов.
В резолюции подчеркивается, что единственное исключение должны представлять операции в регионе против террористической группировки “Аль-Каида”, то есть по факту законодатели выступили с призывом остановить всякую поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, участвующей в боевых действиях в Йемене на стороне правительства. Резолюции Конгресса США носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Поддержку Саудовской Аравии в йеменском конфликте оказывают Соединенные Штаты. В результате конфликта погибли по меньшей мере 10 тысяч человек.
Как сообщал УНН, Саудовская Аравия сомневается, что из-за убийства журналиста привлечет инвестиции в строительство нового города.