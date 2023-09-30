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Столтенберг уверен, что Польша и Словакия будут продолжать поддержку Украины после выборов

Столтенберг уверен, что Польша и Словакия будут продолжать поддержку Украины после выборов

Киев • УНН

 • 164108 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что он уверен, что и Польша, и Словакия продолжат поддерживать Украину в ее войне с россией после выборов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Польша, которая 15 октября изберет новый парламент, заявила на прошлой неделе, что больше не будет соглашаться на новые поставки оружия Украине, а вместо этого сосредоточится на восстановлении своих собственных запасов. Это произошло на фоне зернового спора.

"Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти проблемы без негативного влияния на военную поддержку Украины", - заявил Столтенберг агентству Reuters в интервью в Копенгагене.

Член НАТО Словакия также была верным союзником Украины, отправив своему восточному соседу военную технику, включая истребители МиГ-29 и ПВО С-300.

Но лидер оппозиции и бывший премьер-министр Роберт Фицо, возглавляющий гонку согласно опросам накануне субботних выборов, пообещал прекратить эту военную поддержку.

"Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы будем продолжать собираться на заседания НАТО, и я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку, как мы это делали после каждых выборов в этом альянсе с начала войны", - сказал он.

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