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Столтенберг впевнений, що Польща та Словаччина продовжуватимуть підтримку України після виборів

Столтенберг впевнений, що Польща та Словаччина продовжуватимуть підтримку України після виборів

Київ • УНН

 • 164115 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю заявив, що він упевнений, що і Польща, і Словаччина продовжать підтримувати Україну в її війні з росією після виборів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Польща, яка 15 жовтня обере новий парламент, заявила минулого тижня, що більше не погоджуватиметься на нові постачання зброї Україні, а натомість зосередиться на відновленні своїх власних запасів. Це сталося на тлі зернової суперечки.

"Я очікую і впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити ці проблеми без негативного впливу на військову підтримку України", - заявив Столтенберг агентству Reuters в інтерв'ю в Копенгагені.

Член НАТО Словаччина також була вірним союзником України, відправивши своєму східному сусідові військову техніку, включаючи винищувачі МіГ-29 та ППО С-300.

Але лідер опозиції та колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який очолює перегони згідно з опитуваннями напередодні суботніх виборів, пообіцяв припинити цю військову підтримку.

"Який би новий уряд не був у Словаччині, ми продовжуватимемо збиратися на засідання НАТО, і я впевнений, що ми знайдемо способи продовжувати надавати підтримку, як ми це робили після кожних виборів у цьому альянсі з початку війни", - сказав він.

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