Столтенберг анонсировал создание нового штаба для Атлантического региона

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81772 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 95978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98366 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111992 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101864 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105230 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112186 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117161 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122965 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134592 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг анонсировал создание нового штаба для Атлантического региона

Столтенберг анонсировал создание нового штаба для Атлантического региона

Киев  •  УНН

 • 6822 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание нового командования для Атлантического региона. Об этом он заявил на пресс-конференции перед заседанием министров стран НАТО, передает УНН.

"Мы примем решения по модернизации структуры командования НАТО. Чтобы наши 29 стран могли действовать как один - быстро и эффективно. Я ожидаю, что мы согласуем создание нового командования объединенных сил для Атлантического региона. Оно будет направлено на защиту морских линий связи между Северной Америкой и Европой, а также на важнейшие объекты инфраструктуры", - сказал он.

С его слов, командование будет играть решающую роль при реагировании на кризисные ситуации и конфликты.

Напомним, посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО.

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