Столтенберг анонсировал создание нового штаба для Атлантического региона

"Мы примем решения по модернизации структуры командования НАТО. Чтобы наши 29 стран могли действовать как один - быстро и эффективно. Я ожидаю, что мы согласуем создание нового командования объединенных сил для Атлантического региона. Оно будет направлено на защиту морских линий связи между Северной Америкой и Европой, а также на важнейшие объекты инфраструктуры", - сказал он.

С его слов, командование будет играть решающую роль при реагировании на кризисные ситуации и конфликты.

Напомним, посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО.