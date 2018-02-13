Столтенберг анонсировал создание нового штаба для Атлантического региона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание нового командования для Атлантического региона. Об этом он заявил на пресс-конференции перед заседанием министров стран НАТО, передает УНН.
"Мы примем решения по модернизации структуры командования НАТО. Чтобы наши 29 стран могли действовать как один - быстро и эффективно. Я ожидаю, что мы согласуем создание нового командования объединенных сил для Атлантического региона. Оно будет направлено на защиту морских линий связи между Северной Америкой и Европой, а также на важнейшие объекты инфраструктуры", - сказал он.
С его слов, командование будет играть решающую роль при реагировании на кризисные ситуации и конфликты.
Напомним, посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО.