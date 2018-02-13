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Столтенберг анонсував створення нового штабу для Атлантичного регіону

Столтенберг анонсував створення нового штабу для Атлантичного регіону

Київ • УНН

 • 6822 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг анонсував створення нового командування для Атлантичного регіону. Про це він заявив на прес-конференції перед засіданням міністрів країн НАТО, передає УНН.

"Ми приймемо рішення щодо модернізації структури командування НАТО. Щоб наші 29 країн могли діяти як один - швидко і ефективно. Я очікую, що ми узгодимо створення нового командування об'єднаних сил для Атлантичного регіону. Воно буде спрямоване на захист морських ліній зв'язку між Північною Америкою і Європою, а також на найважливіші об'єкти інфраструктури", - сказав він.

З його слів, командування буде грати вирішальну роль під час реагування на кризові ситуації і конфлікти.

Нагадаємо, посол США виступила проти блокування засідань комісії Україна-НАТО.

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