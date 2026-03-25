Столкновение самолета в Ла-Гуардии произошло из-за сбоя системы слежения NTSB
Киев • УНН
Система ASDE-X не предупредила диспетчера о сближении самолета Air Canada и пожарной машины. Спецтехника без транспондера выехала на полосу за 10 секунд.
Причиной столкновения самолета и пожарной машины в аэропорту Ла-Гуардия стал сбой системы наземного слежения. Об этом заявила Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, система ASDE-X, которая позволяет диспетчерам отслеживать движение самолетов и техники на взлетной полосе, не сработала во время инцидента.
Система не сгенерировала предупреждение из-за сложной траектории движения объектов вблизи взлетно-посадочной полосы
В результате диспетчер не получил сигнала об опасном сближении самолета и пожарной машины.
Дополнительные факторы
Установлено, что пожарная машина не была оснащена транспондером, который позволяет точнее отслеживать движение техники.
Также грузовик выехал на взлетную полосу менее чем за 10 секунд до столкновения, что существенно ограничило время для реагирования.
Обстоятельства инцидента
Столкновение произошло с участием самолета Air Canada Express CRJ-900, на борту которого находились 72 пассажира и 4 члена экипажа.
Расследование продолжается. В NTSB отмечают, что авария могла быть вызвана совокупностью факторов, включая работу диспетчеров и нагрузку на персонал.
