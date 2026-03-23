В Нью-Йорке самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Ла-Гуардии самолет столкнулся с автомобилем во время руления, четверо спасателей тяжело травмированы. Аэропорт временно закрыли из-за аварии и непогоды.
Вечером 23 марта в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке пассажирский самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной. В результате инцидента четверо спасателей получили серьезные травмы. Об этом сообщает NY Post, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел около 23:40 по местному времени на взлетно-посадочной полосе. Региональный самолет Bombardier CRJ-900, прибывший из Монреаля, при рулении врезался в пожарный автомобиль.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. На видео с места аварии видна поврежденная передняя часть самолета. По данным источников, пожарная машина принадлежала подразделению экстренного реагирования полиции портовой администрации.
Пострадавшие и пассажиры
В результате столкновения четверо сотрудников экстренных служб получили тяжелые травмы. Информация об их состоянии уточняется.
На борту самолета находились около 100 пассажиров. В настоящее время оценивается их состояние, предварительно серьезных травм среди пассажиров не зафиксировано.
Работа аэропорта и причины
После аварии аэропорт Ла-Гуардия временно закрыли, а Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на полеты.
По предварительным данным, инцидент мог произойти на фоне сложных погодных условий, в частности дождя и низкой видимости. Официальные комментарии от авиакомпании, администрации аэропорта и регуляторов пока отсутствуют.
