Ексклюзив
Ексклюзив
У Нью-Йорку літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною в аеропорту Ла-Гуардія є постраждалі

У Ла-Гуардія літак зіткнувся з авто під час руління, четверо рятувальників тяжко травмовані. Аеропорт тимчасово закрили через аварію.

У Нью-Йорку літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною в аеропорту Ла-Гуардія є постраждалі

Увечері 23 березня в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку пасажирський літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною. Унаслідок інциденту четверо рятувальників отримали серйозні травми. Про це повідомляє NY Post, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався близько 23:40 за місцевим часом на злітно-посадковій смузі. Регіональний літак Bombardier CRJ-900, що прибув із Монреаля, під час руління врізався у пожежний автомобіль.

На місце події оперативно прибули екстрені служби. На відео з місця аварії видно пошкоджену передню частину літака. За даними джерел, пожежна машина належала підрозділу екстреного реагування поліції портової адміністрації.

Постраждалі та пасажири

Унаслідок зіткнення четверо співробітників екстрених служб зазнали тяжких травм. Інформація про їхній стан уточнюється.

На борту літака перебували близько 100 пасажирів. Наразі оцінюється їхній стан, попередньо серйозних травм серед пасажирів не зафіксовано.

Робота аеропорту та причини

Після аварії аеропорт Ла-Гуардія тимчасово закрили, а Федеральне управління цивільної авіації США запровадило заборону на польоти.

За попередніми даними, інцидент міг статися на тлі складних погодних умов, зокрема дощу та низької видимості. Офіційні коментарі від авіакомпанії, адміністрації аеропорту та регуляторів наразі відсутні.

Степан Гафтко

