Зіткнення літака в Ла-Гуардії сталося через збій системи стеження NTSB
Київ • УНН
Система ASDE-X не попередила диспетчера про зближення літака Air Canada та пожежної машини. Спецтехніка без транспондера виїхала на смугу за 10 секунд.
Причиною зіткнення літака та пожежної машини в аеропорту Ла-Гуардія став збій системи наземного стеження. Про це заявила Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, система ASDE-X, яка дозволяє диспетчерам відстежувати рух літаків і техніки на злітній смузі, не спрацювала під час інциденту.
Система не згенерувала попередження через складну траєкторію руху об’єктів поблизу злітно-посадкової смуги
У результаті диспетчер не отримав сигналу про небезпечне зближення літака і пожежної машини.
Додаткові фактори
Встановлено, що пожежна машина не була оснащена транспондером, який дозволяє точніше відстежувати рух техніки.
Також вантажівка виїхала на злітну смугу менш ніж за 10 секунд до зіткнення, що суттєво обмежило час для реагування.
Обставини інциденту
Зіткнення сталося за участі літака Air Canada Express CRJ-900, на борту якого перебували 72 пасажири та 4 члени екіпажу.
Розслідування триває. У NTSB наголошують, що аварія могла бути спричинена сукупністю факторів, включно з роботою диспетчерів та навантаженням на персонал.
