24 березня, 18:45 • 20906 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
24 березня, 18:26 • 27264 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 22537 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
24 березня, 16:18 • 26652 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 32767 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 26407 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
24 березня, 14:12 • 27420 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
24 березня, 13:42 • 47551 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
24 березня, 12:48 • 44403 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
24 березня, 12:22 • 20084 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Зіткнення літака в Ла-Гуардії сталося через збій системи стеження NTSB

Київ • УНН

 • 4328 перегляди

Система ASDE-X не попередила диспетчера про зближення літака Air Canada та пожежної машини. Спецтехніка без транспондера виїхала на смугу за 10 секунд.

Фото: Reuters

Причиною зіткнення літака та пожежної машини в аеропорту Ла-Гуардія став збій системи наземного стеження. Про це заявила Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, система ASDE-X, яка дозволяє диспетчерам відстежувати рух літаків і техніки на злітній смузі, не спрацювала під час інциденту.

Система не згенерувала попередження через складну траєкторію руху об’єктів поблизу злітно-посадкової смуги

– заявила голова NTSB Дженніфер Гоменді.

У результаті диспетчер не отримав сигналу про небезпечне зближення літака і пожежної машини.

Додаткові фактори

Встановлено, що пожежна машина не була оснащена транспондером, який дозволяє точніше відстежувати рух техніки.

Фото: Reuters

Також вантажівка виїхала на злітну смугу менш ніж за 10 секунд до зіткнення, що суттєво обмежило час для реагування.

Обставини інциденту

Зіткнення сталося за участі літака Air Canada Express CRJ-900, на борту якого перебували 72 пасажири та 4 члени екіпажу.

Розслідування триває. У NTSB наголошують, що аварія могла бути спричинена сукупністю факторів, включно з роботою диспетчерів та навантаженням на персонал.

У Нью-Йорку літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною в аеропорту Ла-Гуардія є постраждалі23.03.26, 08:00 • 6228 переглядiв

Степан Гафтко

