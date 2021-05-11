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Столица снова догнала всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных

Киев • УНН

 • 27324 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве за выходные, 8-10 мая, произошло 161 дорожно-транспортное происшествие. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Столица снова догнала всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных

Цитата

“Патрульные Киева за выходные оформили 149 ДТП без травмированных и заявлено 12 ДТП с травмированными”, — сообщили в патрульной полиции.

Дополнение

В Киевской области за минувшие выходные, 8-10 мая, произошло более 150 ДТП, два человека погибли.

Нарушитель ПДД неподалеку от Киева наехал на полицейского, который хотел составить на него протокол, и, убегая от полиции, совершил три ДТП. Сейчас водитель задержан, ему за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.

В ДТП, которое произошло в Черновицкой области, погибла 10-летняя девочка, а 11-летний мальчик получил травмы.

Украинские Национальные Новости

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