У ДТП в Чернівецькій області загинула 10-річна дівчинка

Деталі

В селі Тарашани Чернівецького району сталося перекидання автомобіля «Volkswagen». Під час автопригоди травмувалися двоє малолітніх: дівчинка загинула на місці аварії, хлопчика з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що у селі Тарашани поблизу автозаправної станції 35-річний водій автомобіля «Volkswagen» допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка авто. За попередньою інформацією, 11-річний пасажир отримав травми голови та забої. Медики доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги.

Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі на місці автопригоди працюють співробітники поліції та встановлюють причини аварії.