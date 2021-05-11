Столиця знову наздогнала усю Київську область за кількістю ДТП на вихідних

Цитата

“Патрульні Києва за вихідні оформили 149 ДТП без травмованих і заявлено 12 ДТП з травмованими”, — повідомили в патрульній поліції.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 8-10 травня, сталося понад 150 дорожньо-транспортних пригод, двоє людей загинуло.

Порушник правил дорожнього руху неподалік від Києва наїхав на поліцейського, який хотів скласти на нього протокол, і, втікаючи від поліції, спричинив три ДТП. Наразі водія затримали, йому за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.



У ДТП, яке сталося у Чернівецькій області, загинула 10-річна дівчинка, а 11-річний хлопчик отримав травми.