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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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2 марта, 18:35 • 187453 просмотра

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Столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных

Столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве за выходные, 14-15 августа, произошло 187 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Цитата:

"Патрульные Киева за выходные оформили 177 ДТП без травмированных и заявлено 10 ДТП с травмированными", - сообщили в патрульной полиции.

Дополнение

В Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).

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