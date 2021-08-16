Столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве за выходные, 14-15 августа, произошло 187 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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"Патрульные Киева за выходные оформили 177 ДТП без травмированных и заявлено 10 ДТП с травмированными", - сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).