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Столичный суд вынес решение о принудительном приводе на заседание капитана судна "Норд"

Киев • УНН

 • 12103 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Судья Оболонского районного суда Киева вынес решение обеспечить явку капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко на следующее судебное заседание путем "принудительного привода". Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Столичный суд вынес решение о принудительном приводе на заседание капитана судна "Норд"

"Оболонский районный суд Киева (вынес решение обеспечить явку капитана керченского судна "Норд" Владимир Горбенко - ред.) с участием органов Службы безопасности Украины на следующее судебное заседание", - сказала Свинаренко.

По ее словам, по результатам предоставленной информации от Службы безопасности Украины будет решаться вопрос рассмотрения дела с ним или без него, поскольку адвокаты являются в суд вовремя, а обвиняемого нет.

"Следующее заседание состоится 12 апреля в 11:00", - рассказала Свинаренко.

Напомним, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко не явился 31 марта в Оболонский районный суд города Киева на подготовительное судебное заседание.

Как сообщал УНН, капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым. По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска, через который выехал в Крым.

Напомним, 8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.

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