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Столичний суд ухвалив примусовий привід на засідання капітана судна “Норд”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Суддя Оболонського районного суду Києва ухвалив забезпечити явку капітана керченського судна “Норд” Володимира Горбенка на наступне судове засідання шляхом “примусового приводу”. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Столичний суд ухвалив примусовий привід на засідання капітана судна “Норд”

“Оболонський районний суд Києва (ухвалив забезпечити явку капітана керченського судна "Норд" Володимир Горбенко —ред.) за участі органів служби безпеки України на наступне судове засідання”, — сказала Свинаренко.

За її словами, за результатом наданої інформації від Служби безпеки України буде вирішуватися питання розгляду справи з ним або без нього, оскільки адвокати з’являються до суду вчасно, а обвинуваченого не має.

“Наступне засідання відбудеться 12 квітня об 11:00”, — розповіла Свинаренко.

Нагадаємо, капітан керченського судна “Норд” Володимир Горбенко не з’явиться 31 березня до Оболонського районого суду міста Києва на підготовче судове засідання.

Як повідомляв УНН, капітан судна “Норд” Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього “не було ніяких обмежень на повернення додому”. Він стверджує, що “перетнув кордон за паспортом Росії”. При цьому капітан не називає пункт пропуску, через який виїхав до Криму.

Нагадаємо, 8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію.

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