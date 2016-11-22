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Столичный суд протестировал систему для допроса В.Януковича в видеорежиме

Киев • УНН

 • 9472 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН.  Святошинский районный суд Киева протестировал систему для возможности допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстрелах активистов Майдана. Об этом сказал сегодня, продолжив рассмотрение дела в отношении экс-беркутовцев, председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.

Столичный суд протестировал систему для допроса В.Януковича в видеорежиме

"В адрес суда поступила информация из Ростовского областного суда Российской Федерации о том, что принято к исполнению поручения Святошинского районного суда Киева, поступившее из Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о проведении путем видеоконференцсвязи допроса свидетелей Януковича и Шуляка. Суд информирует участников процесса, данное подтверждение получено судом. И судом для обеспечения этого процессуального действия вчера состоялось тестирование системы, позволяющей провести все эти мероприятия ", - сказал С.Дячук.

По словам судьи, на следующем заседании, которое запланировано на 24 ноября, будет решаться с участием сторон производства вопрос об изменении порядка исследования доказательств в связи с этой информацией.

Напомним, Святошинский районный суд Киева 16 ноября получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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