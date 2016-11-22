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Столичний суд протестував систему для допиту В.Януковича у відеорежимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва протестував систему для можливості допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі за обвинуваченям п'яти екс-беркутівців у розстірлі активістів Майдану. Про це сказав сьогодні, продовживши розгляд справи щодо екс-беркутівців, головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.

Столичний суд протестував систему для допиту В.Януковича у відеорежимі

"На адресу суду надійшла інформація з Ростовського обласного суду Російської Федерації про те, що прийнято до виконання доручення Святошинського районного суду Києва, яке надійшло з Головного управління Міністерства юстиції РФ у Ростовській області про проведення шляхом відеоконференцзв’язку допиту свідків Януковича та Шуляка. Суд інформує учасників процесу, що дане підтвердження отримане судом. І судом для забезпечення цієї процесуальної дії вчора відбулося тестування системи, що дозволяє провести всі ці заходи", - сказав С.Дячук.

За словами головуючого судді, на наступному засіданні, яке заплановане на 24 листопада, буде вирішуватися за участю сторін провадження питання про зміну порядку дослідження доказів у зв'язку з цією інформацією.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва 16 листопада отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ щодо можливості проведення допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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