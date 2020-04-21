Столичным медикам, работающим с COVID-19, уже выплатили надбавки к зарплате - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве на надбавки для медиков, работающих с коронавируса, выделили из бюджета почти 10,8 млн грн. медики уже получили доплату за март. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Хочу сообщить, что столичные врачи, работающие с подозрениями на коронавирус и больными COVID-19 получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере 9 должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн”, — сказал Кличко.
По его словам, в среднем доплата за март медперсонала составляет:
— врачам 17 тыс. грн;
— медсестрам 13 тыс. грн;
— младшему медперсоналу 11 тыс. грн.
“Таким образом врачи за март получают в среднем от 30 до 50 тыс. грн, медсетсры от 25 до 30 тыс, младший медперсонал от 20 до 25 тыс. грн”, — отметил Кличко.
Также он добавил, что премии получат работники Центра экстренной медпомощи медицины и катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях дезинфекции автомобилей.
“Для этого город выделил отдельный 12,4 млн грн. так в среднем за этот период врачи Центра получат премию 9800 грн, фельдшера 5500 грн, а санитары 1900 грн”, — подытожил Кличко.
Напомним, как сообщили в Минздраве, повышена заработная плата медицинским работникам, работающим с инфицированными коронавирусом, перечисленная на места в полном объеме за март.