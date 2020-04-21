Столичным медикам, работающим с COVID-19, уже выплатили надбавки к зарплате - Кличко

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве на надбавки для медиков, работающих с коронавируса, выделили из бюджета почти 10,8 млн грн. медики уже получили доплату за март. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.