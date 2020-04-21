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Столичним медикам, що працюють з COVID-19, вже виплатили надбавки до зарплати - Кличко

Київ • УНН

 • 14418 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві на надбавки для медиків, які працюють з коронавірусом, виділили з бюджету майже 10,8 млн грн. Медики вже отримали доплату за березень. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з підозрами на коронавірус та хворими на COVID-19 отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі 9 посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 млн грн”, — сказав Кличко.

За його словами, в середньому доплата за березень медперсоналу становить:

— лікарям 17 тис. грн;
— медсестрам 13 тис. грн;
— молодшому медперсоналу 11 тис. грн.

“Таким чином лікарі за березень отримують загалом від 30 до 50 тис. грн, медсетсри від 25 до 30 тис.грн, молодший медперсонал від 20 до 25 тис. грн”, — зазначив Кличко.

Також він додав, що премії отримають працівники Центру екстреної меддопомоги медицини і катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів.

“Для цього місто виділило окрема 12,4 млн грн. так в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію 9800 грн, фельдшери 5500 грн, а санітари 1900 грн”, — підсумував Кличко.

Нагадаємо, як повідомили в МОЗ, підвищена заробітна плата медичним працівникам, які працюють з інфікованими коронавірусом, перерахована на місця у повному обсязі за березень.

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