Столичним медикам, що працюють з COVID-19, вже виплатили надбавки до зарплати - Кличко

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві на надбавки для медиків, які працюють з коронавірусом, виділили з бюджету майже 10,8 млн грн. Медики вже отримали доплату за березень. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.