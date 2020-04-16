Столичных работодателей призвали в ближайшие дни обеспечить работникам дистанционную работу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и работодателей в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий. К работодателям. В ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников. Такое строгое ограничение обусловлено тем, что по прогнозам медиков, экспертов, после праздников может произойти резкий рост количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы продолжаем такие ограничительные меры", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, пик заболевания коронавирусом в Киевской области ожидают ближе к 20 числам апреля.