Столичных работодателей призвали в ближайшие дни обеспечить работникам дистанционную работу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38307 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 47232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 62244 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 62947 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 88725 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101458 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105427 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130607 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130228 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Столичных работодателей призвали в ближайшие дни обеспечить работникам дистанционную работу

Столичных работодателей призвали в ближайшие дни обеспечить работникам дистанционную работу

Киев  •  УНН

 • 18719 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и работодателей в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий. К работодателям. В ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников. Такое строгое ограничение обусловлено тем, что по прогнозам медиков, экспертов, после праздников может произойти резкий рост количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы продолжаем такие ограничительные меры", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, пик заболевания коронавирусом в Киевской области ожидают ближе к 20 числам апреля.

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