Столичних роботодавців закликали в найближчі дні забезпечити працівникам дистанційну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників підприємств та роботодавців в найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я звертаюсь, зокрема, до керівників підприємств. До роботодавців. В найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників. Таке суворе обмеження зумовлене тим, що за прогнозами медиків, експертів, після свят може відбутися різке зростання кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми продовжуємо такі обмежувальні заходи”, - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, пік захворювання на коронавірус на Київщині очікують ближче до 20 чисел квітня.