Столичные школьники вернутся за парты 10 января

"10 января, в среду, начнется ІІ учебный семестр в учреждениях общего среднего образования Киева, который продлится до 31 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще неделя отдыха у школьников будет в конце марта - ориентировочно с 26 марта по 1 апреля.

Напомним, 9 января начнется регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится до 31 января.

Также напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.

Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля.