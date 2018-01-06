Столичні школярі повернуться за парти 10 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Другий навчальний семестр у столичних школах розпочнеться 10 січня. Про це повідомляє Департамент освіти і науки, молоді і спорту КМДА, передає УНН.
“10 січня, у середу, розпочнеться ІІ навчальний семестр у закладах загальної середньої освіти Києва, який триватиме до 31 травня”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще тиждень відпочинку школярі матимуть наприкінці березня — орієнтовно з 26 березня до 1 квітня.
Нагадаємо, 9 січня розпочнеться реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 31 січня.
Також нагадаємо, реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого.
Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2018 шрифтом Брайля.