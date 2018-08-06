Столичные полицейские пресекли деятельность интернет-порностудии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве полицейские пресекли деятельность виртуальной порностудии, где снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в сети Интернет. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции города Киева, передает УНН.
Как рассказал и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители провели санкционированные обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников - 28-летнего организатора и 21 -летнюю модели, уроженцев Донецкой области.
"Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение "работали" шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США", - сообщил правоохранитель.
Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье. Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следователи начали уголовное производство по части третьей статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Им грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - резюмировал он.
Как сообщал УНН, 31-летний уроженец Донецкой области, арендовав квартиру в городе Ивано-Франковске, вместе с местными жительницами изготавливал и распространял в Интернете видеоизображения порнографического характера.