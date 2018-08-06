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Столичні поліцейські припинили діяльність інтернет-порностудії

Столичні поліцейські припинили діяльність інтернет-порностудії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві поліцейські припинили діяльність віртуальної порностудії, де знімали еротичне відео за участю дівчат та транслювали його у мережі Інтернет. Про це повідомив відділ комунікації поліції міста Києва, передає УНН.

Як розповів в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами розташування студії у Святошинському районі та місцем проживання 47-річного організатора у Київській області і його спільників — 28-річного організатора та 21-річну модель, уродженців Донецької області.

“Ми встановили, що у порностудії, яку організували зловмисники, за грошову винагороду „працювали“ шість моделей. Дівчат попередньо підшукували із кола знайомих та навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, яке у подальшому збували за відповідну плату. Попередньо відомо, що організатор щомісячно отримував від 3000 до 5000 доларів США”, — повідомив правоохоронець.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності — комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, гроші, спеціальні іграшки та еротичну білизну. Організаторів бізнесу та одну із учасниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, 31-річний уродженець Донецької області, орендувавши квартиру в місті Івано-Франківську, разом з місцевими жительками виготовляв та розповсюджував в Інтернеті відеозображення порнографічного характеру.

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