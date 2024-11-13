Столичная подземка вернулась к привычному режиму работы

В Киеве метро возобновило нормальный режим работы станций после воздушной тревоги, сообщили в КГГА после 10 часов, пишет УНН.

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"Метрополитен восстанавливает нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов", - говорится в сообщении.

Ранее

Сообщалось, что в Киеве частично ограничено движение на "зеленой ветке" метро на фоне воздушной тревоги.

Местные паблики сообщали о большом скоплении людей в метро.

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