Столичная подземка вернулась к привычному режиму работы
Киев • УНН
Киевский метрополитен восстанавливает нормальный режим работы станций. Поезда постепенно переходят на обычный график движения.
В Киеве метро возобновило нормальный режим работы станций после воздушной тревоги, сообщили в КГГА после 10 часов, пишет УНН.
Детали
"Метрополитен восстанавливает нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов", - говорится в сообщении.
Ранее
Сообщалось, что в Киеве частично ограничено движение на "зеленой ветке" метро на фоне воздушной тревоги.
Местные паблики сообщали о большом скоплении людей в метро.
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