Столичная власть предусмотрела 7 млн грн на поддержку бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Столичная власть предусмотрела средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса на более 7 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Городской совет возобновляет сотрудничество с Фондом развития предприятия... Бизнесмены столицы смогут получать от фонда финансирования на реализацию инвест-проектов на уровне 13% годовых. Город предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса на более 7 млн гривен. За счет этих средств городским предпринимателям компенсируют 50% ставки по кредитному договору... Процентная ставка для заемщика будет 6,5%", - отметил он.
Кроме того, по словам Кличко, до конца этого года банки-партнеры, которые определяет фонд, смогут выдать около 200 млн гривен кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.
Напомним, во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины в Кабмине ведущие экономисты, чиновники и главы комитетов Верховной Рады обсудили этапы выхода из карантина и меры по поддержке бизнеса.